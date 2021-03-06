女神Youtuber爆紅！為何沒人複製？網揭關鍵：99％做不到

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有網友在PTT以「pan的成功很難複製嗎?怎麼沒人學她」為題發文，認為「Pan Piano」是當之無愧的台灣最強YouTuber，追蹤人數破200萬、且每支影片幾乎都擁有破百萬的觀賞次數。但原PO認為「Pan Piano」的成功之道無非是身材姣好、會彈鋼琴、彈動漫歌曲，納悶直呼「這三個條件很困難嗎？為什麼沒人跟進？」不過就有內行網友指出，會彈鋼琴且「不會歧視動漫，還會看動漫」的女生少之又少，直言光上述兩個條件就已經篩選掉超過99％的女生，再加上身材比例＋膚色白皙搭配完美，其他人很難搶進市場也是正常。
網友紛紛留言回覆說，「認識的音樂系科班出身的，超排斥動漫」、「肯cosplay又彈鋼琴又拍影片的，的確不多」、「她cos的衣服質感都非常好，還要練曲，算一算出片的速度，說是工作狂也不為過」。另外也有網友分析，「身材好又敢露、又會彈鋼琴、又熱愛動漫，並不多見」，且更關鍵是「Pan Piano」吃外國市場，完全不說話，沒有任何語言隔閡，全世界的人都可以看得津津有味。其實「Pan Piano」從2016年就創立頻道，一開始人氣累積緩慢，直到開始Cosplay知名動漫後才大受歡迎。她在接受《香港01》訪問時也提到，希望透過Cosplay元素和鋼琴Cover演奏的方式，吸引觀眾回頭聆聽原曲或觀賞動畫作品。且「Pan Piano」在海外知名度高，日本、中國大陸都有粉絲，觀眾族群國際化，都是別人難以複製的成功模式。（編輯：倪浩軒）