連收「外送美食」10天！公車駕駛霧煞煞　真相曝網全羨炸

「受人點滴，湧泉以報」這句話在日常生活或許常聽見，但實際做到的人恐怕不多。中國山東日前就發生一例這樣的案件，幾名公車駕駛自上個月起連續10天收到了不知從何而來的善心餐點，一天甚至收到超過五份的不同美食，沒想到最後一天駕駛打開餐點內的紙條才知道，這是一名平常搭乘公車的老奶奶為了感謝他們所事先訂好的餐點。

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根據《網易新聞》報導，事情發生在中國山東淄博，這幾名駕駛從2月22日起連續10天收到不明人士利用美食外送服務訂下的餐點，其中包含了水餃、披薩、湯圓和綠豆餅等等美食，直到本月3日冰淇淋甜點中附上的紙條才讓真相大白。原來是一名高齡的奶奶感謝每次搭車都有司機的協助，希望能利用自己剛學會的手機點餐技能，上網訂餐提供辛勞的駕駛們享用。

▲奶奶備註感謝司機的協助。（圖／翻攝自網易新聞）

不過令人難過的是，這名奶奶也在最後一天解釋，「這是我最後一次給你們點外賣了，過幾天就要動手術了，不知道能不能挺過這一關」，而接著司機們再次收到奶奶的餐點和留言時，已經是奶奶離開世界的時候了。留言中提到，她很高興在生命的最後仍能夠做自己想做的事，並沒有留下任何遺憾。

▲高齡奶奶也親手寫下祝福、感恩的紙條。（圖／翻攝自網易新聞）

新聞曝光後，不少網友也被這段真摯的情感打動，紛紛留言表示「這世界還是有善良的」、「溫暖人心也溫暖彼此」、「司機是好人，老人也是好人，好人遇到好人」；此外報導中也補充，後來奶奶的女兒按照她的遺願，又替每位公司駕駛點了杯奶茶，並將事情原委解釋清楚，希望能把這份善意繼續傳遞下去。（編輯：楊智傑）