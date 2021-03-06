潘忠政呼籲勿操弄藍綠 王浩宇：誰跟陳學聖站一起？
記者李春台/桃園報導
2021-03-06 17:09:19
藻礁議題公投議題增溫，昨（5）日連署突破50萬大關，農委會主委陳吉仲也將於下週一與搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、台灣公民參與協會理事長何宗勳等人面對面溝通。藻礁攻防戰，公投領銜人潘忠政也呼籲有關人士勿再操弄藍綠情結；前桃園市議員王浩宇也發文猛批潘忠政表示，潘說不談藍綠，「但2018選舉時痛罵鄭文燦背信忘義，跟陳學聖站在一起的，是誰呢？」。
藻礁議題終於出現一絲曙光，下週一雙方坐下來談，讓不少支持公投連署的民眾擔心會因此會被摸頭撤案。珍愛藻礁公投工作小組今（6）日下午發出5點聲明，強調公投成案已是必然結果，3月19日將如期送至中選會。潘忠政也在聲明第5點大聲疾呼，「珍愛藻礁公投的連署群眾，背景多元複雜，絕非單一面貌可以描述，我們應當尊重每一位連署的人民，並且盡力理解其主張。我們呼籲有關人士，勿再操弄藍綠情結、標籤動員、勿再破壞台灣民主進步深化的契機。」潘忠政的呼籲卻引來王浩宇的猛批，劈頭就直指「潘老師，您說不談藍綠，但2018選舉時痛罵鄭文燦背信忘義，跟陳學聖站在一起的，是誰呢？」王浩宇還舉高雄永安接收站為例指出，「天然氣接收站，並不會造成環境的污染，高雄永安接收站是珊瑚生態的熱區，反而成為附近海洋生物的避風港。」王還批潘，「拿日月光的錢來保護藻礁，我覺得實在沒說服力」。王浩宇說，桃園市長鄭文燦和總統蔡英文當初承諾保育的是觀新藻礁，回嗆潘等環團，「想擴大保護區可以，但不應該用背信忘義、藻礁殺手等情緒字眼抹黑攻擊。」王浩宇留言回應後也引發不少網友論戰，甚至還有網友提出當年王還是綠黨黨員時所簽下的「搶救大潭藻礁承諾書」反酸王浩宇表示，「2020年總統大選後，王浩宇立刻拋棄綠黨，加入民進黨。標準的用完就丟。接著他的環保理念也跟著被丟棄。從原本保護藻礁拒絕三接蓋在大潭電廠的這一個態度，轉變為為目前民進黨的政策護航。」