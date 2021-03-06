準備登記結婚！阿姨罵她「用Line通知」沒禮貌：不會祝福
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 17:46:20
結婚是人生中的大事，不少新人都會舉辦婚宴，邀約親朋好友一同來分享喜悅。不過也有越來越多民眾，會省去繁文縟節，選擇簡單的登記結婚。就有位女網友透露，自己通知長輩將與男友登記結婚，想不到收到一位阿姨傳訊，認為倫理還是要顧，「不是用Line通知一聲就好」，罵她沒禮貌、「不被祝福的婚姻不是好的開始」，讓她好傻眼。
有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，詢問大家要結婚時是登記完給長輩看身分證呢？還是「問長輩可不可以結婚，可以再登記」，亦或是「先預告什麼時候要登記」？原PO透露自己跟男友是先和長輩預告要登記的日期，結果卻被長輩說只是「預告」很不尊重他們，這樣不會祝福。原PO更附上了與阿姨的對話截圖，只見阿姨先問說你們要去登記了是嗎？接著就不滿表示，雖然已經到了法定年齡可以決定自己的婚姻，但長輩倫理還是要顧及，「不是用Line通知一聲就好，這樣太沒有禮貌了！」最後更補一句，「不被祝福的婚姻真的不是好的開始」。原PO強調這位真的只是阿姨，網友則替原PO抱不平，紛紛留言回覆說，「阿姨管很寬」、「你們雙方家長同意就好了。其他路人甲不用理會」、「關他屁事，爸媽知道就好了啊」、「不是家長在那邊喊燒」、「只是親戚而已，結不結婚、何時結，與他何干」、「他才沒禮貌，沒祝福就算了，最後還講那句什麼話啊」、「到底跟阿姨有什麼關係啊」、「笑死，沒有請她喝喜酒就是不被祝福的婚姻嗎」。不過也有網友緩頰認為，「基本上現在的長輩還是會希望像以前的模式一樣，至少去提個親送個禮，雙方家長認識一下」、「有些長輩不好當面告知，都會託旁人去說」、「長輩覺得沒被尊重，還是好好溝通吧」。（編輯：倪浩軒）