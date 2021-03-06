考國考10年還沒上！40歲男急問「有出路？」 答案一面倒
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 19:52:09｜2021-03-06 20:23:08
公務員被認為是一個鐵飯碗的工作，更有不少人擠破頭拚考試，就是會了獲得公務員工作的機會，然而，就有一名網友以「國考生考十年都沒上，現在快40歲的出路是？」為題發問，好奇過了10年都還沒考上公務員，往後的出路該怎麼選擇呢？對此，就引來一票鄉民分享答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示想請教若國考生過了十年都沒有考上，且這些年都沒有賺錢，也沒有相關社會、工作經驗，這樣的人之後的出路會是什麼，「還是繼續堅持考上公職，一生幸福呢？有沒有能經驗分享」。問題一曝光，就引來不少網友討論，「總是有一些基層工作可以做的，就看肯不肯彎下腰去」、「就算爛，至少還有熊貓可以跑吧」、「超商、熊貓一堆能選，想不想做而已」、「去開公車啊，不會連職業駕照都考不上吧？」此外，有人也紛紛建議應該設立「停損點」，直言「本來就該設定期限」、「沒停損的下場」、「考十年考不上就要有自知之明，根本不適合早該放棄」、「考一年考不上就該放棄了，考兩年沒考上就代表沒天分，浪費十年真蠢，不然就是不欠錢」。但就有人分析若能堅持10年之久，經濟來源也不太擔憂的話，可考慮繼續堅持下去，「能考10年，經濟來源應該不用替他擔心吧」、「這種人只剩下國考成功了，說什麼都聽不進去，就讓他們考」、「能考十年，你也不缺錢了，就繼續考囉」、「考到退休啊，不是職業考生？不考就失業了」、「繼續前行，這種精神才值得佩服」、「堅持阿！不然你不就浪費十年了」。（編輯：陳雅雲）