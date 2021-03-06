台灣泡麵、零食「一堆外國人超愛」？殘酷真相曝：傻傻的
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 20:26:26
台灣不管是零食還是泡麵，款式、品牌都十分多樣，豐富的口味，不僅能吸引消費者購買，也深受不少來台的外國觀光客也十分喜愛。不過，就有網友好奇發問「外國人真的很喜歡台灣的零食泡麵嗎？」而在網路上掀起熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，表示發現許多外國YouTuber回國後，都會將台灣的零食、泡麵帶到家鄉，分享給親朋好友享用，而這些親友們都對台灣的食物給出不錯的評價，這就讓他好奇發問「台灣零食＆泡麵在國外真的很厲害嗎？我很好奇」。問題一曝光，就引來網友熱議，「傻傻的，他們也是挑喜歡的，根本不足以證明台灣零食他們都愛。就像豬血糕對外國人來講超級噁心，也不代表所有台灣食物對他們而言都噁心」、「你去國外也會閒著沒事去試異國零食啊」、「事實上西方接受度比較低，亞洲接受度比較高，歐洲美洲很多人覺得台灣零食不好吃，但也不至於到難吃」、「要是很喜歡，早就出口一堆了」。還有人解析認為泡麵、零食這類產品踩雷機會較低，且不少商品都屬於大眾口味，就算是外國人也能接受，直言「零食泡麵這種東西下限就在那，要找到雷反而很難」、「其實每一國食物都有幾款大眾口味的啊」、「經濟比較好的地方泡麵是當零食，而零食不會要求要多好吃」。但也有不少鄉民平反，直言「台灣零食是真的蠻紅的」、「NBA有個喜歡阿舍乾麵的阿舍哥，喜歡到代言」、「零食泡麵喜歡，看起來是可能啦」、「有看YouTube，韓國人覺得台灣的泡麵很好吃」、「台灣泡麵可以發展很多種自己的吃法啊！也不是原味就適合每個人的口味囉」、「沒錯，最近美國最紅的是黑糖珍珠奶茶冰棒」。（編輯：陳雅雲）