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尪沉迷電玩！人妻進房脫衣想「搶回注意力」　下場糗大了

編輯中心/綜合報導

2021-03-06 20:36:12

▲男子連著十幾天都熬夜打電動，就算發生眼前黑影閃動也不以為意。直到眼前模糊彷彿被遮住，就醫才知道「視網膜剝離」，有失明的風險。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲一位英國人妻不滿先生沉迷電玩，進房間後開始脫衣誘惑，結果卻糗大了。（示意圖／取自 Unsplash ）
因為枕邊人沉迷電玩而遭到冷落，對許多人妻來說，這可是堪稱精神出軌般的大件事。英國一位女子便遇到這樣的狀況，於是她決定溜進房間大膽脫衣來誘惑未婚夫。結果沒想到對方正在直播，春光全都洩，讓她嚇得馬上衝出房間，直呼糗大了！
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據《太陽報》報導，這位27歲的英國女子蘿拉（Laura Pomroy），與29歲的未婚夫托馬斯（Thomas Mighil）同居。而就在上週三晚上，勞拉覺得托馬斯已經玩了好一會兒Xbox遊戲，於是決定該是自己做些什麼，搶回男人的時候了。
蘿拉先是替自己做了全身除毛，然後只穿了一件oversize的T恤走進房間，接著更是慢慢將T恤撩起，而底下當然是什麼都沒有穿。蘿拉心想如此放大絕，一定可以讓托馬斯立即終止遊戲。
沒想到托馬斯回頭看到蘿拉卻是秒噴笑，原來托馬斯一邊玩遊戲的同時，一邊正在Twich上直播。而蘿拉的大膽行徑，全都第一時間透過鏡頭放送，春光全洩。蘿拉意識到糗大了，趕緊把衣服穿好跑出房間。
托馬斯也立即終止直播，並將影片刪除。兩人之後笑談此事，蘿拉表示幸好托馬斯並不是什麼網紅，當時只有7個人在看直播。托馬斯則說考慮買個「Live」的LED燈裝在門口，如果自己正在直播就會把燈打開，讓蘿拉知道，免得又有什麼驚人之舉被放送出去。（編輯：倪浩軒）
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