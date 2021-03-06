舞蹈教室照片藏「詭異亮點」！眾人喊暈 真相揭曉網全跪
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 22:01:18
鬼故事、靈異照片，是永遠不過時的最佳話題，尤其是有照片眼見為憑，乍看下沒有異常、但背景中卻暗藏鬼影的這種，更是讓人一見難忘，每每在網路引發熱議。就有網友分享了一張舞蹈教室的照片，猛一看很普通，但再一看就會發現照片左上角暗藏玄機，「詭異亮點」讓人議論紛紛。許多網友紛紛直呼「暈」，不過就有神人找出解答，讓大家全跪了。
原PO在《路上觀察學院》臉書社團分享了一張照片，驚呼「剛收到一張照片，左上角那是什麼？？？我們公司很多人說那是小朋友？？？」而從照片中可以看見，在舞蹈教室的全身鏡前，有一對男女正在練習跳舞。但在照片左上角的送風口旁，卻看似有一模糊的人影，隱隱約約像是一個小孩子蹲坐在牆壁外沿，頗為毛骨悚然。網友紛紛在底下留言回覆說，「我會嚇死」、「暈」、「不是說好不po靈異照片」、「是鬼而已啦，別擔心」、「我還以為這裡是靈異公社勒」、「好毛」、「舞蹈教室都會有嬰靈，這不是常識嗎」、「真的好像有人」、「這種身高是地基主啦」、「暈啦！那次不暈的」。不過就有神人網友眼尖找出正解，原來是一個前面有麥克風的半身座人像，雖然不知為何被放在那裡，但各角度對比起來確實就是人像無誤，什麼靈異都是自己嚇自己啦。超強推理功力吸引大批網友按讚朝聖，「很強耶！這樣也找得到」、「太猛了」、「不用去找師傅化解了」、「超神耶！很想知道你怎麼找到的」、「我跪在電腦前來看神回覆」、「你比google還厲害」。（編輯：倪浩軒）