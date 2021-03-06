女面試全被打槍！「職缺曝光」人資愣了：看履歷就不用你
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 22:58:00
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，面試時總是被提問「一事」，且結果都沒被錄取，讓她崩潰直喊「工作真的很難找....」。
原PO於《Dcard》上發文，表示近期受到疫情影響，許多觀光相關產業幾乎沒有釋出職缺，所以她去年從觀光系畢業後，便投了非常多的履歷，其中大部分都是行政人員、採購人員和業務人員。然而，她指出面試時都會被詢問「有做過相關產業嗎？」或是會被告知「我們目前不需要你是來試探自己是否符合工作職缺的人哦」，甚至對方還會疑惑提問「咦你不是觀光畢業嗎？為什麼不走自己產業呢」，導致面試屢屢被打槍，這也讓原PO好奇直呼「請問也有人也是這樣的嗎？因為目前不考慮從事服務業，希望主要以行政文書工作類型為主。」問題一曝光，隨即引來一票觀光相關科系出身的網友留言，「我也是觀光科系的喔，我自己則是試了一個月後發現有這樣的問題，去找了保全邊準備證照邊度疫情」、「我也是觀光畢業的，工作真的難找，一直被問為什麼要來做這個，跟我讀的不一樣，被問到超級煩」、「讀觀光餐旅的這幾年應該都很難找到相關工作」。此外，留言中也有人點出面試失敗關鍵，直言「如果科系跳太大，其實我也會問為什麼沒有走跟學經歷相關的工作」、「我做人資二年左右，現在老闆為了省錢，很少人單純請行政，再加上你觀光系剛畢業，基本上我看到履歷就不會用你，不是商業類科系又是剛畢業，除非你有特殊能力，語言或是技能之類的」。另外也有人認為職缺類型也是主因，「其實面試時可以解釋觀光產業受到疫情的關係，在面試中要想辦法證明你能勝任這職缺，說真的行政人員、採購人員、業務人員大部分不太需要相關科系」、「我看人力銀行上助理、行政、服務業等等門檻低的工作每個都爆多人投，建議要有自己的特色，不然學歷、經歷、技能、作品等等都不出色很難脫穎而出」。（編輯：陳雅雲）
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