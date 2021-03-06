整籃草莓「只賣80元」爽翻！內行揭暗黑主因：難怪便宜
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 22:47:10
一年一度的草莓盛產季節到來，不少人把握時機到市場等地採買草莓。不過，就有網友指出，採買草莓時遇到「一整籃只賣80元」的狀況，讓他納悶提問「現在草莓有便宜成這樣嗎？」而引來許多內行人解釋原因。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己買草莓時，老闆就喊價「80元」，當下他原以為是一斤80元，沒想到老闆解釋「就這一籃80元」，讓他嚇壞提問「現在草莓有便宜成這樣嗎」。問題一曝光，就引來許多網友討論，「老闆想下班了吧」、「產季快結束了，當然便宜」、「草莓本來就不貴」、「好便宜！我想買」、「現在草莓滿便宜的，4藍才500元」、「我家附近的也是一整箱80」、「沒賣完會壞掉，草莓不能放」、「要尾了，現在沒什麼在顧了，現在最划算」。但不少人看到照片後就紛紛解釋原因，直言「你那有好幾顆都壞了，出清了」、「你那個是最小顆，難怪便宜」、「這個有傷了，而且不到正常一籃的重量，一般整籃重量是2.5斤（1.5公斤）」、「蠻多不夠紅的，應該是不夠甜」、「這照片有些葉子都黑了.....放好幾天了吧」、「小小顆真的便宜，越大等級越高越貴」。不過，也有老饕分享草莓的料理方法，「草莓是越大顆越貴，然後大顆的比較好吃，照片中的尺寸大部份都是買回去做果醬的，如果要吃要沾很多蜂蜜或煉乳才會好吃」、「果汁店都是用這種的，再加糖」、「買來煮果醬蠻好的」。（編輯：陳雅雲）