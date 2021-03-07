台灣哪款泡麵消失最可惜？眾狂推「這一碗」：每次扛2箱
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 10:12:26
泡麵因為其便利的緣故，成為不少人宵夜以及正餐的選擇，不過隨著市場的變動，品牌泡麵也會推出新品，淘汰舊有的產品來因應。近日，就有網友討論「有人還記得這一碗泡麵嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「想問大家有沒有人吃過這小豬泡麵啊？小時候的回憶啊！」只見貼出的照片，是一種名為Qcup的碗裝泡麵，依照不同顏色區分不同口味，在當年推出的時候，因為份量小適合女生，曾經掀起一陣風潮。貼文一出，網友紛紛回應「啊啊啊！是Qcup天啊！好懷念」、「Qcup真的超好吃＝＝現在沒了太可惜」、「至今覺得消失最可惜的泡麵，以前去賣場都直接扛兩箱」、「最喜歡咖哩口味」、「很適合半夜想喝熱湯時吃，現在好像沒有了」、「真的太可惜了，好懷念」、「這個真的超好吃＝＝」、「這超級好吃...可惜沒賣了」、「超級愛的泡麵，現在為什麼沒有了哭哭」。事實上，這款泡麵當時是由「康師傅」出品，但康師傅因2014年強冠香豬油事件發生後，市場就不再生產銷售康師傅的泡麵，而康師傅也在2017年初已經宣布解散退出台灣，因此市面上再也買不到康師傅的這款「Qcup」泡麵，曾經的味道只能停留在民眾的記憶中。（編輯：張嘉哲）