買牛奶見隔壁贈品炸裂！女愣「別瓶光溜溜」 內行揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 10:37:05
往往我們去大賣場買東西時，總能看到許多優惠的商品超殺售出，尤其像是大罐瓶裝的牛奶，常常旁邊都有附贈小瓶的鋁箔包、紙盒裝的，以增加買氣。對此，就有網友分享自己去賣場買東西時，看到兩瓶牛奶明明保存期限一樣，但贈品卻是「差很大」，貼文引發熱議。
原PO在「路上觀察學院」貼文指出「這個到底是為什麼啊？保存期限明明就一樣啊」只見貼出的照片，在冰櫃裡頭有數瓶大罐的牛奶，但最前面的兩罐，一罐被貼滿小瓶的贈品，而另一罐的瓶身則是空空如也，而仔細看，兩瓶的保存期限都是2021年3月14日，讓人霧裡看花。貼文一出，網友紛紛回應「那罐含金湯匙出生，附的嫁妝比較多」、「一口氣都黏光冰櫃放不下吧」、「不要假哦是不是你自己黏的」、「一個自備嫁妝，一個淨身出戶啦www」、「其實上面送的鋁箔包快過期了，快點出清」。不過，也有內行網友表示「這是行銷手法啊，因為這樣你才會買他！等你買走後，他會再黏一組」、「消費者心態，當你看到這樣時，你會覺得拿右邊的很划算，覺得其他的沒黏你是撿到便宜，但其實你拿走後，會有人再去黏一組」、「行銷學不意外，除了抓住消費者貪小便宜的心以外，上面鋁箔包也快過期了，要快點送出，一罐黏一個賣出四罐才能銷掉，但一罐黏四瓶，被拿的機率超高，賣一罐就能銷出四瓶」。（編輯：張嘉哲）