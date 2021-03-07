他笑「住民生社區」超慘！在地人卻吐10優勢　引全場狂讚

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「民生社區招租多，蠻好的啊」的文章表示，「住宅區就該有住宅區的樣子，這就是居民想要的啊，怎麼ㄧ堆人在自嗨」，原PO更先舉出4優勢直言「吃得飽、穿得暖、散步車少又不塞車、空氣品質更好，非常的relax，更適合居住啊」，然後又點出6項優點「住在民生社區，要外食逛要吃就往商業區去；買costco美食回家囤，過橋就到；有時叫ubereats、買東西PChome，這根本美式生活，不愧是美式社區；想出門聚會，坐上Uber5分鐘到東區，吃完飯5分鐘回家；看病長庚就在社區內；去日本玩機場也在社區旁，可以最晚到機場check in，最早回到家」。因此原PO也表示「其實居民過的很爽，到底為何外人會以爲住民生社區活該？有沒有外人以為民生社區很慘的卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，許多人紛紛認同原PO所表述的優點，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「民生社區真的是鬧中取靜，冬天也沒內湖大直那麼冷」、「真的超級『清幽』，非常棒」、「在新東街住過半年 我也覺得住宅區就純住宅區 才有特色」、「實際上公車路線多班次密集很方便，原PO內文提到的許多優點我都有同感，離機場也近，比較大缺點就是市容沒像國外那麼好看，這邊四五十年的老公寓一坪60至70萬稀鬆平常，堪稱一絕」、「我也覺得民生社區公車有部分優於捷運，捷運要進站等車就非常麻煩」。（編輯：王柏文）