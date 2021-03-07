接單見路線「屈臣氏到屈臣氏」！目的曝光眾震驚：太聰明
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 10:53:58
外送平台近幾年崛起，由於非常方便，民眾不只在家能點餐，不少人在上班時，也會直接點外送來吃。不過，近日就有網友分享一筆非常特殊的訂單，表示是同間店的商品互送，其背後目的曝光後，引發不少同行分享經驗。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「屈臣氏調貨用UberEats嗎？」只見貼出的照片中，這個訂單只距離0.8公里，而下單者公司寫著「屈臣氏」，但仔細看訂單商品卻也是「屈臣氏」的產品，讓外送員也不解客人為何要這樣做。貼文一出，網友紛紛回應「你們太棒了，不然店家調貨要好幾天」、「應該是客人急著要貨，是調貨沒錯」、「大開眼界，又是一個商機」、「可能客人趕著要貨」、「我有遇過A店取飲料，結果缺一樣，叫我去B店拿在送去給客人...」、「原來還能這樣，超神＝＝」、「這也太聰明了吧＝＝能想到也太神」。另外，也有不少外送員分享經驗「我之前接到一張買早餐店飲料的，外送到另外一家早餐店，我以為是客人住樓上，在樓下取貨之類的，結果站在煎檯的店員對著我揮手說：那是我訂的！」、「之前也送過兩間星巴克，真的在調貨，業者真的很聰明」、「去年雙11，我在物流公司，跟司機出車到百貨公司，蠻多都是同店名送同店名，送不同分店」。（編輯：張嘉哲）