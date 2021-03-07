NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

接單見路線「屈臣氏到屈臣氏」！目的曝光眾震驚：太聰明

編輯中心/綜合報導

2021-03-07 10:53:58

▲網友分享自己接到一張同店互送的情況。（圖／UberEats官網）
▲網友分享自己接到一張同店互送的情況。（圖／UberEats官網）
外送平台近幾年崛起，由於非常方便，民眾不只在家能點餐，不少人在上班時，也會直接點外送來吃。不過，近日就有網友分享一筆非常特殊的訂單，表示是同間店的商品互送，其背後目的曝光後，引發不少同行分享經驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「屈臣氏調貨用UberEats嗎？」只見貼出的照片中，這個訂單只距離0.8公里，而下單者公司寫著「屈臣氏」，但仔細看訂單商品卻也是「屈臣氏」的產品，讓外送員也不解客人為何要這樣做。
▲網友分享自己接到一張同店互送的情況。（圖／UberEats全台討論區）
▲網友分享自己接到一張同店互送的情況。（圖／UberEats全台討論區）
貼文一出，網友紛紛回應「你們太棒了，不然店家調貨要好幾天」、「應該是客人急著要貨，是調貨沒錯」、「大開眼界，又是一個商機」、「可能客人趕著要貨」、「我有遇過A店取飲料，結果缺一樣，叫我去B店拿在送去給客人...」、「原來還能這樣，超神＝＝」、「這也太聰明了吧＝＝能想到也太神」。
另外，也有不少外送員分享經驗「我之前接到一張買早餐店飲料的，外送到另外一家早餐店，我以為是客人住樓上，在樓下取貨之類的，結果站在煎檯的店員對著我揮手說：那是我訂的！」、「之前也送過兩間星巴克，真的在調貨，業者真的很聰明」、「去年雙11，我在物流公司，跟司機出車到百貨公司，蠻多都是同店名送同店名，送不同分店」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
11.75%88.25%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀