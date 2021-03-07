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喜宴菜色超好新娘卻不能吃？「真實理由」抖出　全場認了

編輯中心/綜合報導

2021-03-07 11:39:25

▲在南部常常可以看到婚宴是以流水席形式辦理。（圖／NOWnews資料照）
▲在南部常常可以看到婚宴是以流水席形式辦理。（圖／NOWnews資料照）
常常我們都說「喜宴的菜色」是新人的門面，近日因為南部婚禮辦桌出現一整片烏魚子上桌的話題，就釣出不少曾經當過新娘的網友討論「就算菜色再怎麼好都沒辦法吃」貼文引發廣大迴響。
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原PO在「爆廢1公社」貼文指出「最近看到有南部婚禮辦流水席，結果上了一整片烏魚子給賓客，只能說南部人就是霸氣，看到這個我都想要嫁去南部了，但是，就算菜色在澎湃，新娘吃得到嗎？」
▲網友討論最近有南部婚禮辦桌端上的「整片烏魚子」料理，但卻釣出不少新娘喊「真的只能用看的」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲網友討論最近有南部婚禮辦桌端上的「整片烏魚子」料理，但卻釣出不少新娘喊「真的只能用看的」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
貼文一出，網友紛紛回應「突破盲點...菜色再好真的吃不到」、「吃一口而已，然後就要敬酒了」、「當年就是敬酒、換婚紗補妝....無限循環到婚宴結束」、「新娘通常只能看....」、「我那時候只吃便當，光敬酒跟換婚紗就不知道多忙了」、「新娘吃不到，想當年......我雞肉只咬一口就被抓去換衣服化妝了，回來東西全不見了」、「真的吃不到....補妝換婚紗，一回位子又開始敬酒」、「新娘只有第一道菜可以吃得到...後面好料都沒得吃」。
不過，也有網友表示「可以請餐廳留一桌，婚宴結束後可以吃」、「我當初特別打包一桌，等結束後回家吃，餐廳也特別將主桌新娘的那一份留起來，結果害我吃到超撐」、「通常等喜宴結束還是會留兩桌給招待跟新人吃」、「南部流水席，正常會備3桌晚上自家人吃喔，很好客很讚」。（編輯：張嘉哲）
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