交代學徒買便當「不要蛋」！師傅一開傻住 8千人暴動了
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 12:55:15
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有網友分享自己請學徒去買便當，並交代「不要蛋」，沒想到買回來後一打開讓他超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「來抱怨我那個笨蛋徒弟，跟他說便當不要蛋，結果他聽成只要蛋，一打開真的只有想到蛋黃哥，好～累～喔，不想上班，我的頭好痛啊」只見貼出的照片，三格配菜分別為滷蛋、荷包蛋、蒸蛋，全部都是蛋料理。貼文一出，網友紛紛回應「他有幫你加肉了，算是不錯了」、「笑死聽錯真的差很多」、「吃完也吃不飽的午餐，雖然很營養」、「哇！補充高蛋白質真的要笑死」、「之前打電話訂便當跟店家說不要菜，聽成不要飯，打開心都涼一半」、「總比地獄食物好，比方說三色豆或者茄子」。不過，也有不少愛吃蛋的網友表示「這便當我可以啊！全是蛋啊天啊」、「我超愛蛋料理！有次去吃自助餐，我夾了一顆滷蛋一個鹹蛋，又夾了蕃茄蛋、蒸蛋」、「這個便當我可以啦！看起來好好吃」、「這便當錯誤的很美麗，我很可以」、「徒弟這個我可以加薪，整個都是蛋好好吃的感覺」。（編輯：張嘉哲）