訂2人房民宿喊「加床」！一開門破萬人朝聖：邊哭邊下跪
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 14:19:55｜2021-03-07 15:04:18
在疫情影響狀況下，國人不能出國旅遊，不少人都開始規劃國內之旅，趁現在多看看台灣的美貌。不過，近日就有網友分享自己出去玩時訂了民宿，要求房間要加上一張床，沒想到一打開門之後讓他瞬間傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「今天到宜蘭一間民宿2人房，有跟屋主說要加床，但是打開門看到床，有一種說不出的感覺.......就是一股說不出的悲傷」只見貼出的照片中，一張靠牆邊的雙人床隔壁就擺放一張單人床，旁邊無依無靠，孤單的座落在客廳的中間。貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，床單也換別的顏色吧，看起來很像.....」、「為什麼我剛剛誤以為看到停屍床」、「好不吉利的感覺...」、「您躺一下，晚點化妝師就來了，請多包涵...」、「ㄜ..是要邊進去邊哭嗎？」、「旁邊都沒有靠著，看起來真的像葬禮....」、「一進去就要邊哭邊跪下去的感覺，房間還暗暗的」、「會不會擔心早上被推去化掉」。另外，也有不少人表示「請您先躺，按摩師即將抵達」、「中間挖一個洞直接就變按摩床」、「覺得可以把沙發跟小桌子移開，併在一起不就好了」、「後面的沙發挪開靠牆就可以了啦」、「真的很好笑，看起來超像按摩院的」。（編輯：張嘉哲）