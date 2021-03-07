男生「曖昧期」要說對話！女孩狂點1地雷語：聽完會冒火
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 14:02:56
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透，但在「曖昧期」中，雙方更會對彼此進行觀察，而近日就有網友在網路上指出「男生在曖昧期的時候一定要說對話」，更有大量女孩們紛紛指出1句地雷語，直言「聽完會冒火」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「曖昧期男生讓女生瞬間乾掉的原因」的文章表示，「曖昧期是感情中最甜蜜的部分，但是男生們你知道你可能一句話讓女生瞬間乾掉嗎？」，原PO更接著指出，「如果有一個男生跟你說『好累喔不想努力了』、『你要養我嗎？』、『以後你照顧我』、『我想你，你要來找我嗎』...等等，各位女生們，你們喜歡這種風格的嗎？」原PO也點出自己的想法，「就算曾經這段感情在怎麼粉紅泡泡，女生還是會無法繼續。因為這些話語都讓女生覺得你是一個沒有肩膀的男人，說什麼養我？我都還沒養我爸媽，我還要養你？看到這樣子的男生真的會火」，沒想到這篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。有網友認為「有時候覺得這世界的男女平等的天秤是歪一邊的」、「我以為那些話通常都是女生對男生說的」、「看講的氛圍吧，我相信大多數都是在講幹話」、「我覺得這些話還好欸，也可能是在確認價值觀啊」、「基本上這種話也都只是說說」，但也有網友表示「我跟我朋友都不喜歡討拍的男生，看他什麼口吻口氣說那些話，開玩笑的也沒關係，認真的真的很想巴下去」、「之前的曖昧對象也是經常這樣問我欸，你要養我嗎？／我打算投資你了／以後靠你了，我真的有點反感，怎麼男生會說出這種話」、「我認真瞧不起軟弱的人欸，到底什麼工作不辛苦，而且這世界誰不是想爽過的，偶爾情緒發泄可以，但我不能接受常常這樣說或真的這樣想」。但綜合大量男女網友的看法，他們指出「若是平時嘴巴上開開玩笑，但其實會認真工作跟理財，那就無傷大雅，但他是認真的講，才是很不OK的行為」。（編輯：王柏文）