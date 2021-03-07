「生魚片壽司」該不該沾醬吃？各路吃法曝光 更揭1重點
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 14:47:12
日式料理風格獨特，舉凡壽司、拉麵、餃子無不揚名國際，其中「生魚片壽司」更能吃出身為海島國家的水產鮮味，而近日就有一位網友在網路上表示疑惑，「生魚片握壽司該不該沾醬吃？」沒想到卻引起網友推薦各路吃法，甚至更曝光了1個重點，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「生魚片握壽司該不該沾醬吃？」的文章表示，「不管吃生魚片還是握壽司，大家應該都會沾醬啦，但也看到有一些人沒沾醬，想問問大家，到底要沾還是不沾啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛推薦了自己覺得好吃的吃法，「我會夾一點山葵在魚上面 不沾醬」、「看你信不信任要吃下肚的食材啊 不信任就沾一點山葵」、「用筷子沾一點醬油點在魚上面」、「如果上面有調味就不用，沒調味隨意」、「我還看過日本老人先吃魚片，再吃醋飯的」、「沾甜辣醬吧，我早餐都這樣吃...」、「我都淋醬油膏」、「配芥末最讚」。但也有網友表示重點在於「自己喜歡的口感」，「自己吃的東西問別人幹嘛，好吃就沾醬啊」、「用別人的吃法未必是用自己的味覺」、「自己吃的爽就好，這麼在意別人幹嘛」、「連日本人自己都亂吃亂搞了，只有食古不化的哈日仔才會在那邊吵什麼叫做『正確』」、「去過日本就知道，根本沒那麼多規矩」、「真的要爭所謂『正確吃法』 連山葵都不能加吧，調味過後的壽司再沾就太鹹，沒有的話都可啦」。（編輯：王柏文）