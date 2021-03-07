唸歷史系畢業能幹嘛？內行抖出「神級職業」：低調又重要
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 15:10:37
又來到高三的莘莘學子開始申請大學的時刻，不少人都開始苦惱到底要念什麼系未來出路才廣闊，畢竟大學科系對於未來的職涯發展確實有不少影響。對此，就有網友討論「念歷史系到底可以幹嘛？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我想問歷史系到底能幹嘛？一間學校頂多幾個歷史老師，除了說古人的故事給人家聽之外，到底能幹嘛？浪費人家四年的時間，誰能告訴我這個超鳥的系所可以幹嘛，除了老師真的想不到啊」。貼文一出，網友紛紛抖出優勢「考古文學每天都必備，你現在的生活未來都成歷史給你的子孫研讀」、「可以拿來拍戲，可以參與到很多編劇、劇本的查證」、「歷史驗證了多少查證，不會對事物任意貼標籤，這篇文章示範了對歷史的不懂」、「可以考古、編撰教科書」、「編劇鐵定是新興產業」、「不然你看哪那麼多古裝劇，沒有這些歷史也沒這些故事」、「歷史編劇真的低調又重要，記載過去的事件簿」。綜合網友意見，多數人認為現在歷史系出路並沒有這麼的難，包括參與古裝、歷史電視劇的編劇；也可以研究不少考古文化，而隨著科技網路的發達，也可以開創「歷史說書頻道」，不要設限自己，更有網友點名台大歷史系畢業的前國民黨主席吳敦義，也曾登上副總統之位，認為大學科系不過是種過程，畢業後想清楚要做什麼才是最重要的。（編輯：張嘉哲）