菜單貼整面牆！網一看「216種炒飯」嚇傻：比榜單還要長
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 16:51:49
台灣小吃店林立，其中炒飯不僅能夠時常看見，更是家常料理之一，然而炒飯看似簡單，其實相當考驗廚師的實力。對此，就有網友分享某間專賣店的菜單，光炒飯就有216種口味，讓他不禁直呼「有選擇困難的人不能來啊！」貼文一出也引起熱議。
原PO在《路上觀察學院》貼出照片，並強調「老闆很會炒，什麼口味都有，看菜單跟看榜單一樣，有選擇困難的人不能來啊」，可以看到這間「炒飯專賣店」的品項五花八門，有賣蛋炒飯、炒麵、湯麵、炒米粉、湯米粉、炒河粉、湯河粉。其中，蛋炒飯就佔了一半以上的菜單，口味就有216種，除了常見的火腿蛋炒飯、羊肉蛋炒飯、什錦蛋炒飯以外，還有多種不同的口味「高麗菜、番茄、青椒、玉米、蒜味、菜脯蛋、咖哩，甚至還有櫻花蝦」，可說是應有盡有。許多網友看到也相當驚訝，「真的很像榜單欸！這樣應該排一下名次啊」、「老闆有外送平台合作嗎？菜單絕對滑不完」、「想吃飯，視力要好」、「可以按照順序吃一年」、「真的超誇張，看完菜單都快半小時了」、「這菜單已經比榜單還要長了」、「選擇困難症表示痛苦」、「一年份晚餐看這張搞定」。（編輯：許智超）