花椰菜超嫩新吃法！人妻驚「嫁到中部才知」 婆媽全狂推
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 17:39:32
花椰菜是常見的蔬菜之一，其不僅富含蛋白質等營養成分，口味清淡的特點也深受不少老饕喜愛。不過，就有一名人妻指出，自己是北部人，但嫁到中部來才意外知曉花椰菜的「超嫩新吃法」，讓她驚嘆直呼「長知識了！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，其於內文驚嘆表示「不知道有沒有人跟我一樣，不知道花椰菜原來可以去皮欸！」她透露自己是北部人，嫁到中部來才知當地人吃花椰菜時，都會將菜梗外面粗皮去掉，只吃裡面較嫩的部位。原PO也曾詢問中部的朋友，對方也回應「他們一直以來花椰菜都去皮」，但問了北部的友人卻被反問「為什麼要去皮？有差別嗎？」針對兩者差異，原PO就直言「有差別，吃起來變成非常嫩，我公公連地瓜葉的梗都去皮只留中間的嫩芯，廚藝小白長知識了」。貼文一曝光，就引來不少網友討論，「一定要去皮啊，不然難咬」、「不只中部，南部人也都這樣吃啊」、「中部一直都去皮吃，只是我很懶，所以幾乎不煮花椰菜XD」、「我第一次煮也沒有去皮，後來媽媽吃了才說這個要挑過才能煮，不然會很難咬」。不過也有人指出，「我是北部人，從小吃花椰菜媽媽也是去皮的」、「跟原生家庭習慣有關」、「住北部，去皮真的比較好吃」、「我都會去皮啊！跟在哪裡沒關係啊⋯⋯是個人習慣問題」、「我也是做餐飲業才知道可以去皮」。原PO事後也更新內文，表示自己並沒有針對北部人，只是恰好身邊的朋友不曉得此事，與南北部無關，「小時後家裡都吃外食，是長大後慢慢自己學煮飯，沒有人帶所以也不知道這個知識」。（編輯：陳雅雲）