尪每週六都消失！人妻曝「行程」想離婚 網一聽卻狂打臉
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 21:21:58
男女之間的感情問題千百種，可能會因對方的一些行為，而讓彼此的關係產生摩擦。對此，就有網友抱怨，自己的丈夫只要一到禮拜六就會出門跟朋友玩，而且一出去就是整天見不到人，讓她無奈直呼「請記得你有老婆好嗎？」貼文也引起網友熱議。
原PO在《靠北女友my girl》表示，她的丈夫先前在越南做生意賺到不少錢，之後也買了兩棟別墅跟三台車，原本以為嫁給對方會過上幸福的生活，想不到丈夫每到禮拜六就會消失，原因竟是「要跟朋友在地下室過男人之夜」。原PO透露，通常的行程就是一群人擠在地下室玩電動、組模型、打牌等等，「最近又花了快80幾萬在裝潢地下室，搞了好幾套按摩椅跟電玩間的那種大型遊戲機台進來，然後就待一整天不見到人」，雖然她知道丈夫和創業的朋友感情很好，但仍認為對方應該對家庭負責任。原PO指出，結果每次吵架，丈夫都會說「我當初努力奮鬥的夢想不是為了娶妳，而是要給跟我一起窮過的朋友一起過這樣的生活」，這讓原PO相當氣憤，「我真的很火，想離婚的心都有，男人都這麼自私嗎？」許多網友看完卻不認同原PO，「一週一天我覺得很合理啊，要彼此尊重對方興趣吧」、「總比一群人一起走酒店好吧」、「待在地下室也不算不見吧」、「我覺得妳反應過度了」、「陪妳是應該的，但是還是給點私人空間」、「這算正常吧，又不是什麼嫖賭飲」、「老婆是需要陪的，不過一周一次跟兄弟聚會，沒毛病啊」。（編輯：許智超）