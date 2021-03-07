前方騎士掉識別證！她追上叫「1聲小姐」 結局卻糗翻了
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 22:54:37
生活中偶爾會發生一些讓人尷尬的情況，近日，就有女網友分享騎車時，發現前方騎士的公司識別證掉了，她立刻停車撿起來，追上去給對方，並說「小姐，妳的識別證掉了」，沒想到真相卻讓她超尷尬，貼文一出也引起網友熱議。
原PO日前在《爆怨2公社》表示，她騎車在路上時，突然看到前面的騎士掉了一個東西，於是她立刻停車撿起來，一看竟是對方的公司識別證，原PO心想「這是重要的東西」，加上對方又騎得不快，前方還正好是紅燈，就馬上騎車追上去。原PO停到騎士旁並說「小姐，妳的識別證掉了」，結果對方一轉過頭，竟是一個「滿臉落腮鬍」的男生，這讓原PO相當尷尬，滿臉通紅，迅速遞上識別證就騎走了。事後，原PO也補充，「先生！你別怪我誤會你啊，一頭蓬鬆的大波浪捲髮，側背棗紅色小包包，長版毛外套，緊身閃電褲，再加上長筒馬靴，任誰也會以為是女生好嗎？」許多網友也紛紛回應，「沒關係，換做是我也會認錯」、「這真的滿尷尬的」、「識別證上沒有照片嗎」、「說不定人家是女生哈哈哈」，另外也有人建議，下次可改說，「不好意思，你的東西掉了」，或「哈囉，你的東西掉了」。（編輯：許智超）