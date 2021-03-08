女面試爽被錄取「一偷聽怪事秒嚇跑」！網全急壞：很危險
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 00:05:00
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，近期到一間小公司面試後被錄取，卻在過程中發現「3點不太妙」，讓她猶豫提問「該去這家公司嗎？」
原PO於《Dcard》上發文，表示畢業後本在某間公司工作，但因一些家務事離職，目前已經待業一年多了。然而最近終於面試上一間小公司的業務助理，雖然薪水比先前的工作來得少，但面試官信誓旦旦表示「很少加班」。然而，她就點出面試中覺得不太妙的3點，包括「1.當下口頭錄取，希望我下周就報到；2.面試時聽到他們在跟廠商爭執，筆試的內容也是他們產品出問題的郵件；3.上班時間早上8:30-18:00，休息一個半小時」。文末原PO解釋，自己待業許久，對於能找到工作十分感激，「不過還有另一家比較想去的企劃工作，可能要二面。請問大家比較建議我該找到心儀的工作還是去比較肯定的工作呢？」貼文一曝光，就引來許多網友勸退，「沒有紙本offer，很危險」、「不要去，我認真，寧可找制度完善的」、「都待業一年多了，有差幾個月嗎？慢慢找到你喜歡的吧」；甚至有過來人建議，「把全部的面試都面試一輪後，在決定要在哪間公司上班！萬一，有間自己心儀的工作錄取妳，但是妳已經在某公司上班，妳可能會有想離職的念頭。祝福妳～找到自己心儀又肯定的工作！」（編輯：陳雅雲）