狂喝汽水又不刷牙！她曝10年後「慘烈下場」 全場秒嚇歪
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 00:07:48
牙齒是一個人的門面，若偷懶不辛勤照護下場恐不堪設想。對此，美國有名女子就是一個標準的汽水控，加上不愛刷牙的壞習慣，沒想到10年後牙齒就全部爛光，幸好她目前已完成治療，影片一出也嚇壞不少網友。
根據《紐約郵報》報導，維多莉亞（Victoria Irene Nowakowski）曾經有著一口潔白美麗的牙齒，不過自從養成愛喝汽水的習慣後，10年來幾乎每天都要喝1、2罐，而她的牙齒就開始慢慢變黃、變黑。再加上維多莉亞自4、5年前開始染上菸癮，平時又不喜歡刷牙，也沒有定期看牙醫的習慣，導致她的牙齒都爛掉了，發現狀況不對的維多莉亞只好尋求牙醫的幫助，她坦言「因為我非常害怕看牙醫，一想到拔牙就覺得很可怕，所以花了很長一段時間，才終於鼓起勇氣，走進牙科診所」。牙醫告訴維多莉亞，由於牙齒受損狀況太過嚴重，因此只能先把整口蛀牙都拔光，並安裝假牙，經過一連串的治療後，維多莉亞才重拾一口潔白的牙齒，而她也以過來人的身分拍下勸世影片，呼籲民眾「一定要注意口腔衛生，真的不能忽視」。許多網友看完也相當驚訝，「真的要好好照顧牙齒」、「好貴的代價」、「這費用應該不便宜」、「裝上假牙後你笑得很美」、「我的天啊！這看起來太痛苦了」、「要做到這一點，真的要很有勇氣欸」、「照顧好自己的牙齒，真的很重要」、「謝謝妳的影片，真的對我很有幫助」。（編輯：許智超）
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