兒鐵齒偷看「送肉粽」！整周夢到綁繩子 9天後結局超毛
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 08:03:36
傳統習俗中，「送肉粽」為有人上吊自縊身亡，人們擔心亡魂滯留在現場抓交替，所舉行的一連串送煞儀式，且一般民眾不得隨意觀看。不過，近日一名網友在臉書社團《靈異公社》提到，住在彰化的朋友兒子鐵齒不信邪，竟偷看「送肉粽」，豈料9天後結局曝光，讓全場網友嚇得起雞皮疙瘩。
原PO提到，大家都知道彰化有名的「送肉粽」，有一位住在彰化的朋友表示，兒子是個高中生，這年紀的孩子都很皮，不信邪、鐵齒得要命，某次家裡附近有人上吊自縊，請法師來安排送肉粽的時間，也開始通知里民。直到送肉粽當天，朋友的孩子心想「不出去那就沒事吧？」並好奇把窗簾、窗戶打開偷看，一瞬間冷風吹進來，讓男孩起了一身雞皮疙瘩，他也不當一回事，但事實上，開窗簾、窗戶的當下就已經被煞到了。那天以後，每到晚上睡覺，朋友的兒子總是夢到在練習如何綁繩子，連續一個禮拜都是一樣的夢，他有點害怕了，趕緊跟媽媽說這個奇怪的夢境，媽媽卻不以為意，當孩子在開玩笑。豈料，兩天後的深夜，朋友突然聽到一聲巨響、東西倒地聲音，趕緊起床查看，竟發現兒子房間鎖起來了，匆忙拿備用鑰匙門開，畫面讓夫妻倆當場嚇傻，立刻把孩子從繩子上解下來，好在沒什麼大礙。等孩子稍微清醒後，詢問他當時在做什麼？孩子回應「我不知道，我前幾天只知道要買繩子，後來我又聽到有人在我耳邊說『時間到囉，這次輪到你囉』，就是這樣的過程」，突然間朋友就哭了起來，自責的說「不相信前幾天前兒子說的事情，沒想到事情這麼嚴重」。之後趕緊請老師來處理，老師還說「你兒子當天就直接被煞到，才會有這麼危險的問題，好在你們當天父母都在，不然你兒子真的會被帶走」。貼文曝光之後，讓網友紛紛發毛直呼「對於各種習俗儀式都是寧可信其有，千萬別鐵齒」、「和美那年傳聞極大，連續好幾個，真的不能鐵齒」、「聽到送肉粽，大家跑得跟什麼一樣」、「不要那麼鐵齒去看送走的過程，也不要開窗戶比較好」。事實上，傳統習俗中，「送肉粽」為有人上吊自縊身亡，擔心亡魂滯留在現場、怨氣太重會找其他人「抓交替」，委請道士舉辦法事，送走亡魂自縊時所使用的繩子和其它物品，沿路走到海邊進行焚燒，儀式在鄉下地區較常見，且有許多習俗和禁忌須遵守。（編輯：賴詠璿）
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