阿里巴巴來台徵才！應屆畢業生「年薪638萬」　網1句酸爆

台灣科技業人才濟濟，就讀碩博士畢業的社會新鮮人更讓中國的科技業主產生相當大的興趣，近年來更加緊腳步網羅人才。對此就有網友在PTT貼出「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」資訊，也曝光工作地點，年薪更是有人民幣40萬（約新台幣173萬元）至人民幣150萬（約新台幣638萬元），貼文一出，引起熱議，不過也有網友質疑「是996嗎」。

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該名網友在PTT科技版發文，公告上顯示，阿里巴巴此次招聘職位共有12種，分別為「前端開發工程師、研發工程師JAVA、研發工程師GO、研發工程師C/C++、客戶端開發工程師（iOS/Android/Windows/Mac）、算法工程師-機器學習、算法工程師-音視頻算法/編解碼、硬件開發工程師-視頻編碼、測試開發工程師、產品運營、產品經理和數據開發」。

▲有網友在PTT科技版上發出阿里巴巴「徵才文」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

另外對於「薪資」部分，阿里巴巴開出的年薪相當優渥，大約比台積電碩士畢業生起薪高出1.5倍。從該招聘文顯示，參考年薪為人民幣40萬至150萬元（稅前含股票與獎金），折合新台幣約為173為至638萬元。

貼文一出，立刻引起熱議，有網友對福利感到訝異「薪資很優」、「這個薪資範圍也太廣」；另外也有網友質疑阿里巴巴的工時制度為「996」，即指員工早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天，還有人稱是「007」，也就是0點到0點，24小時，一周上班7天，要員工全年無休的意思，「是996嗎」、「阿里絕對不是996，是007，能進去會成長很快」、「我認識的阿里人007大概佔90%，參考參考」。

不過也有網友持相反意見，「每間公司都一樣，操不操看部門，我目前為止常態是965（早上9點上班，晚上6點下班，一周上班5天），還沒有007的經驗，僅供參考」、「我的經驗是10 9 5（早上10點上班，晚上9點下班，一周上班5天），沒007那麼誇張吧」。（編輯：郭佩蓉）