萬元買健身教練課！她愣「很盤嗎」　網曝1關鍵：會更盤

近年來健身風氣愈來愈興盛，許多人會在下班時間或休假時到健身房運動，有些人為求強健體魄，有些人則希望維持體態，對此，就有一名女網友發文，表示自己最近買了12堂教練課，花了她大約2萬多元，但這也讓她不禁發問「這樣很盤嗎」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在PTT以「買教練課會太盤嗎？」為題發文，表示自己最近終於狠下心去運動了，目前買了12堂課，一堂大約1600-1700元，總共約花費2萬元，但也因為她剛上班半年而已，一下就噴2萬元，也讓她直呼「請問小妹這樣算是盤子嗎，真的好貴貴......」。

▲有名女網友在PTT以「買教練課會太盤嗎？」為題發文。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不過，也有內行網友認為，「妳把教練課當作補習班，除上課以外時間要自己練，有什麼疑惑上課問好問滿，不要當小菜雞，教練說什麼都說好，上完課全忘又不自己練，全課程結束時妳會發現什麼都沒學到」、「利用這12堂好好把姿勢觀念如何正確使用器材學好，之後就不用繼續花這個錢了」、「幫助妳建立正確的觀念跟知識的話就不貴」。

另外，也有網友表示，對於健身若姿勢不正確，受傷了反而虧更大，「受傷去治療會更盤」、「比自學少走一些冤枉路、少受一些傷，是可以買啦」、「不要聽上面一堆喊盤的 一堆動作做錯還以為看Youtube就可以矯正？ 即使十個八個可以 幾百萬人領悟力都一樣高？」、「教練教得好就值得。自己練很容易姿勢不正確受傷，有教練指導過，以後課程上完也能放心鍛煉」。（編輯：郭佩蓉）