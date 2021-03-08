台灣高鐵哪一站最強？「低調王者」被推爆 乘客一致認同
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 12:24:01｜2021-03-08 13:06:29
台灣大眾運輸工具發展越趨多元，除了老字號的台鐵、返鄉專用的客運等等，近年來因應快速南北往來需求，高鐵也成為不少縣市建設目標。近日，就有網友討論「大家覺得高鐵哪一站最強呢？」貼文引發廣大迴響。
原PO在「台南大小事」貼文指出「大家都在說台南高鐵站有蓋跟沒蓋一樣，我自己台南人剛好住在高鐵站附近是無感，但對於那些比較靠市區的人確實不太方便，那大家都說台南高鐵站廢，想問大家覺得最強的高鐵站是哪？」貼文一出，網友紛紛回應「板橋啊，不輸台北」、「台北三鐵共構不意外，但板橋竟然也三鐵共構，很新奇」、「之前去耶誕城就搭高鐵去板橋，三鐵共構真的很方便」、「板橋耶誕城搭高鐵去+1，真的不輸台北」、「板橋真的低調又方便，有捷運、台鐵還有高鐵」、「南港車站也三鐵共構，但板橋比較佛」、「台中未來也是三鐵共構，但離市區太遠」、「板橋出來就市區，又三鐵共構，蠻意外的」。綜合網友意見，多數人認為除了台北車站以外，最強高鐵站就是「板橋」，因其板橋車站是一個三鐵共構的大型車站，分別由台鐵，高鐵和捷運建構而成，搭乘台鐵到板橋站馬上就可以接捷運藍線進台北都會捷運系統，十分方便。（編輯：張嘉哲）