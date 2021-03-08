「3生肖」大器晚成！一生先苦後甘　中年後有財神眷顧

我是廣告 請繼續往下閱讀
生肖鼠屬鼠的人通常天資聰穎，對金錢的慾望很強烈，現實表現便是擁有很強的事業心，野心大才會為達目的一往直前！故而生肖鼠到了中年時期，往往在事業上會取得不俗的成就，因此獲得的財富也讓他人刮目相看。除了有時會因性格上的小缺陷吃點虧外，運行至晚年會有貴人相助，所以老年不愁不走運。生肖牛年輕時吃苦絕對是非常非常多，他們年少時少有好的家境，出社會後又因為過於心軟和隱忍的性格，容易被人利用和欺騙，所以早年的生肖牛在事業上和生意上會吃很多虧，但他們在早年積累的人脈非常廣，好心腸的他們到了30歲前後會成為很受人尊敬的人，生肖牛的人不僅僅是先苦後甜，還是年紀越大越甜，成熟後的他們桃花運變好了，財運也變好了，向來待人好的他們會得到很多人的幫助，人到中年滿面春風，子孫滿堂，都是對生肖牛最好的回報。生肖蛇屬蛇的人多愁善感，外柔內剛，往往出生在一個比較清貧的家庭中，早年過著十分簡樸的生活，父母無靠，凡事都要靠他們自身努力才能達成。而終於熬到了成年，還要體驗到人世間的人情冷暖，讓他們深感社會的不公，不過這一切也不會將他們擊倒。到了27歲後，屬蛇人的大運終於開啓，過去的各種不順遂漸漸成為了未來成功的必要條件，一般在這個年紀之後，屬蛇人就會在自己的崗位上嶄露頭角，獲得極大的成功。（編輯：賴詠璿）