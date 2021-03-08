點餐好奇外送員是誰！男一看「簡介」愣 眾驚：誰敢拿啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 12:47:04
外送平台近年來崛起，不少人只要再家用手指頭點APP，美味的餐點就會送上門，而由於常常顧客要與外送員接觸，也衍生出許多有趣的事情。近日，就有網友分享自己點完餐後看看外送員是誰，沒想到一看「簡介」卻讓他很無言，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「點完外送之後看了一下外送員的簡介，很棒的年輕人呢......」只見貼出的照片中，外送員的簡介寫著「我是個富二代，我想外送是想體驗人間辛苦，順便尋找不想努力的妹妹」且上方顯示他只加入外送平台擔任外送員5天而已。貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，打這樣的簡介，女生看到誰敢拿餐點啊＝＝」、「看他是不是騎重機啊，還敢騙啊」、「花招一堆真的」、「他適合去天上人間，裡面有很多不想努力的妹妹」、「富二代跑外送？別笑死人」、「應該是指負二代吧！」、「他如果每單都遲到，那我就信真的不缺錢」。另外，也有不少人表示「女生遇到這種真的要小心，直接請他放門口之類的」、「這講白點這種的都是在....大家都懂吧...很母湯」、「吃飽太閒搞一堆有的沒的，富二代會來跑外送，要演多久」、「女生真的還是要看一下簡介什麼的，遇到這種我都傳訊改放在門口」。（編輯：張嘉哲）