每家全聯「價格都不同」？她買雞蛋驚曝真相　公關回應了

知名連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市霸主之一。不過也因為區域不同，店家所銷售的商品也會做出些微的調整，但就連商品售價也不一樣嗎？就有一名女網友發文抱怨，表示自己近日到兩家全聯買雞蛋，可是她卻發現「價格竟然不一樣」，貼文一出，引起熱議，而公關稍早也回應了。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己近日到兩家全聯購物，碰巧都有買到同款雞蛋，但她發現「價錢」竟然不一樣，於是問了店員「為什麼你們雞蛋的價格跟另外一間店不一樣」，但店員則表示「不可能吧，全聯的價格都是一樣的啊」。

但這個回應讓原PO不以為然，並且PO出兩張發票明細當作證據，「幸好我發票有印出，所以有證據」，但面臨同款雞蛋不同售價的情形，也讓她不禁在文末直呼「這價差也差太多」！

▲一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

而針對網友的疑問，《NOWnews今日新聞》記者稍早也致電全聯公關，公關則表示，「部分門市售價依照市場浮動調整，商品會因促銷有價格變動」，因此的確會出現「不同店家售價不同」的情形，民眾日後在購買商品時，若會在意價差問題，應多加注意。（編輯：郭佩蓉）