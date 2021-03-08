水費突爆增20倍！媽收「5000元帳單」臉綠 過來人曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 13:30:48
我們都知道水費和電費相比便宜許多，尤其有在租房的一定知道，因為不少房東租房都是「包水卻不包電」。不過，近日就有網友分享自己家中本來水費都200到300元之間，但日前卻收到超過5000元的帳單，感到非常不合理，貼文引發熱議。
原PO在「爆料公社二館」貼文指出「我舊家是三合院的型態，以往水費一期都是200到300元，結果媽媽最新一期收到的帳單是5153元，然後媽媽就很生氣的找自來水分所理論，表示『你們自來水內部人員是不是和人家勾結，來挖我家的錢？』」「結果櫃檯人員回應『你舊家有漏水，要找水電師傅來檢查』，後來打給水電師傅，也是判定水管破裂漏水，不然不可能水費暴增到五千多元，但媽媽也質疑，雖然家裡有8支水管在運作，但水費和以往比起來差太多，幾乎快要20倍，於是拍下這個月水表跳到770度作為證據，請問這情況是否合理？真的是我家漏水嗎？」貼文一出，不少網友紛紛留言「三合院就是管線老舊，爆館、漏水是常有的事....」、「770度很明顯漏水了啊＝＝」、「我上次一萬多也是嚇傻，真的是漏水」、「5千還好，我遇過2萬以上的3次，破了趕緊找人來修，修好後全拉明管」、「把水閥全部關掉，還在跳就是漏水了，要找人來修理」、「770度根本就是漏水啊，快找人修吧！」（編輯：張嘉哲）