台灣鳳梨被掃光！日本超市「貴2倍照樣買」　搶貨現場曝

中國大陸海關總署以檢疫為由，日前片面宣布禁止台灣鳳梨進口，不只台灣各界紛紛響應吃鳳梨、挺果農的號召，就連日本也有民眾搶購台灣鳳梨的情況。日前一名日本網友在臉書張貼超市架上現場畫面，只見台灣鳳梨儘管價格比一旁的菲律賓鳳梨貴了兩倍，仍被當地民眾「掃貨成功」。

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這名網友在臉書社團《日台交流広場（台湾と日本）》貼出日本某超市的現場照片，只見超市蔬果區架上有兩區鳳梨，其中一款來自菲律賓的鳳梨每個要價299日幣（約新台幣77元），但隔壁標價599日幣（約新台幣155元）來自台灣的鳳梨卻反而被搶購一空，而菲律賓產鳳梨區卻還有部份尚未售出。

▲架上的台灣鳳梨已經賣到缺貨了。（圖／翻攝自臉書社團《日台交流広場（台湾と日本）》）

不僅如此，留言區中也有不少人在日本的台灣民眾也紛紛傳來各地超市的「台灣鳳梨荒」，「熊本找不到」、「不知埼玉深谷附近哪裡有賣啊！」、「無論你去哪都賣完了...」、「我家附近已經買不到了」、「我想買還看不到，京都很落後嗎？另外，感謝日本朋友的支持，讓台灣鳳梨發展出來」，原PO也直言這樣的物價不算太貴，打算力挺台灣人，就算「台灣鳳梨賣到900~1000日幣（約新台幣230~260元）」，他也會支持。

▲也有其他日本網友提供自家附近的超市現場照。（圖／翻攝自臉書社團《日台交流広場（台湾と日本）》）

此外，不少台灣網友也相當感動，紛紛留言表示「感謝日本朋友們贊助，太感動了」、「識貨！知道比較品質」、「比起國內某些人酸言酸語，日本朋友用行動來支持台灣鳳梨實在太令人感動」、「一分錢一分貨，台灣水果確實品質好，感謝日本朋友的支持，日本蘋果也是一級棒」、「雖然我不喜歡吃鳳梨，但還是感謝日本人幫助台灣」。（編輯：楊智傑）