拍片惹怒宜蘭人！南韓網紅「脫口犯大忌」　在地人全臉綠

宜蘭依山傍海，是不少人心中的度假首選，隨著新冠肺炎肆虐全球，疫情至今尚未停止蔓延，國人選擇到宜蘭觀光旅遊的機會也更多了。日前南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也親自到了宜蘭拍片介紹當地美食，沒想到因為介紹宜蘭過程中比喻為「台北人的後花園」，引起不少在地人不滿，而不滿言論湧入評論後，金針菇也出面道歉重新修改影片。

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YouTuber金針菇日前走訪宜蘭拍攝介紹當地美食的影片，不過推薦在地7間特色美食過程中，因為無心脫口一句「台北人的後花園」而掀起網友討論，有當地民眾將影片截圖分享到臉書社團《爆怨公社》怒批，「身為一個宜蘭人我真的討厭自己的家鄉被灌上台北的後花園這個詞」，認為宜蘭縣就宜蘭縣，並不是其他縣市的附屬。

▲在地人截圖表示對「台北後花園」一詞感到不滿。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

話題瞬間掀起民眾熱議，許多在地人無奈表示，真的對這些形容會產生反感，希望大眾不要再加深這些印象，「真的不是後花園好嗎」、「宜蘭還有很多好玩的，不是誰的花園」，但也有台灣各地網友心累吐槽「台北也被戲稱說天龍國啊」、「我也是身為一個台南人我真的不喜歡自己的家鄉被灌上你家廚房這個詞」、「至少宜蘭還可以當後花園，基隆常常直接被認為是台北的一區勒」。

不過除了收到網友們的提點後，金針菇也隨後表示，自己功課沒做好才會導致口誤，除了立刻將原影片下架外，也將引發爭議的橋段修剪後更新再發布，同時向外界表示之後拍片會更加注意，許多網友也紛紛在重新上架的影片下方稱讚「居然為了句口誤重新上傳，展現了金針菇體貼細心的一面，光這點就值得按讚」、「看到你因為後花園而修改影片再上架一次，真的很有心，或許有些宜蘭人不介意，但我身邊的宜蘭朋友普遍都對宜蘭是台北的後花園這句話很感冒。想要惹怒宜蘭人，這句話絕對很有效」。（編輯：楊智傑）