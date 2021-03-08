辦預付卡竟中籤王！她一看「諧音」超母湯 內行反讚好用
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 16:40:39
有些家長認為孩子使用手機的次數不多，因此選擇購買預付卡，而不綁定月租方案。對此，就有網友抱怨，幫女兒辦預付卡時，被門市人員告知「不能挑號碼」，想不到回家拆開後，竟發現後6碼有著不太好聽的諧音，讓她覺得自己被整了，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，6日去電信門市幫小二女兒辦預付卡時，門市人員一直勸她辦199元的月租方案，並告訴她「預付卡不能挑號碼」，但她心想，「之前來買預付卡時，明明都會有好幾組號碼可以選，不過既然對方說不能，我也想說無所謂」。沒想到的是，原PO回家一拆開就被家人狂念，因為手機號碼後6個數字是「078487」，諧音聽起來實在不好聽，她也無奈的說「剛剛又打客服，這次說不能換號碼，只能等效期到，為什麼有種被整的感覺」。許多網友也紛紛回應，「這號碼真的母湯，如果是我的話當場就拒收了」、「沒有不能挑，而是這個號碼放很久了，應該是在清庫存」、「預付卡可以選號碼的，前陣子才幫兒子辦而已」、「感覺小姐很故意」、「這店員太坑了，要我當下就換別家」、「預付卡的號碼大部分是不好聽或不順或有諧音的」。不過，也有內行的網友說，這組號碼其實很好，「號碼可以賣錢欸！你這個應該是黃金號碼喔」、「這號碼很好用欸，容易記」、「不錯啊，看得我都想要這號碼了」、「我覺得蠻好記的耶，反正不會用太久」、「你不要的話，我收我想要這個號碼」、「這組號碼很好啊，不要的話乾脆賣掉」。（編輯：許智超）