為何一堆人堅持不用行動支付？眾揭「致命敗筆」：很正常
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 16:54:10
行動支付近幾年在台灣陸續起步，許多店家也開始跟進使用，不僅可以省去找零的時間，發票也能存在裡頭自動對獎相當方便，不過，仍然有人購買物品仍然是以現金交易為主。近日，就有網友討論「台灣人還意識不到行動支付有多重要？」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「今天去超商買午餐，排隊人龍就已經在長了，看到前面的小姐79元的便當還在那邊掏零錢，隔壁櫃一堆人行動支付刷了就走，現在網路都這麼方便了，為什麼台灣人還意識不到行動支付有多重要啊？等個結帳火冒三丈」。貼文一出，網友紛紛回應「結帳看到拿起手機才白眼，有些人根本搞不清楚怎麼用，店員有的也是菜鳥不懂，搞半天還要存載具，有時還比現金慢」、「從來不用...排隊就把錢準備好，結完帳就撤了」、「買個東西全被記錄下來，很沒隱私」、「不用+1不想被追蹤購買紀錄」、「很多人不敢用就是怕被追蹤購買紀錄啊，很正常啦」、「各有所好，但個人是怕個資外洩+追蹤，還是現金好」。不過，也有不少人表示「行動支付優惠真的超多＝＝」、「用爆...我已經入坑好幾個朋友了，有些連超商都有打折ㄟ」、「行動支付真的好用，會用的人一逼就結帳完成」、「超商最好用行動支付啊，方便慘」、「小吃店還不能用很可惜，不然真的超方便，完全不用帶錢出門」。而針對民眾認為行動支付有被「追蹤監控」的疑慮，國發會先前就曾表示，政府在推動行動支付時，第一步就是要建構完善的基礎環境，包括經濟部已訂定行動應用APP基本資安規範，國發會也要求各機關開發的APP須通過檢測後，才能提供民眾下載使用，金管會也放寬電子支付機關得採用指紋、聲紋等生物特徵進行交易驗證，強化資訊及交易安全。（編輯：張嘉哲）