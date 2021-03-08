面試被問「上份薪水多少」怎回？眾戰翻曝內幕：一秒完蛋
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 17:24:44
求職的過程中，面試是非常重要的一個環節，除了讓公司的主管了解「你為何應徵這份工作」等背景，入職薪水應該是多少也在這階段是討論的重點。近日，就有網友提問「請問如果面試被問到你上份工作的薪水多少，應該怎麼辦呢？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我的上一份薪水是領最低薪資23K，但實際工作內容在外面公司可以開到超過3萬 ，那現在我要找下一份工作時如果被問到上份工作薪水是多少時，應該怎麼回答？希望能有3萬以上薪水，該誠實回答還是不要報太低？應該介於多少比較好？」貼文一出，網友紛紛建議「誠實回答就好吧...用實力去證明自己能領到三萬以上」、「你誠實回答，對方開3萬以下你不要到職就好了」、「就說上一份23K，經過上一份工作的磨練，希望這份有30K」、「其實是查得到的，可以打到前公司跟HR確認，我是覺得老實講會比較好」、「有些公司會要你提供薪資證明喔，還是誠實回答」、「誠實回答啊，如果你很想要那份工作的話，不然查到就一秒掰掰了」。不過，也有人認為「說前份工作有簽不能透露人事資訊的合約就好了」、「說你秘薪制有簽保密就好了」、「其實可以不要透露的，因為說實話會被壓價格，說謊話又經不起查驗，不如跟對方說不方便說，然後再說，薪水就照公司規定拿，如果不行表示這間公司也沒啥好待的」、「先試試看不要透露，直接說你的預期薪資是...」。（編輯：張嘉哲）