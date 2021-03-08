剛入職偷看同事薪資單！陸男「6天後被抓包」　下場GG了

出社會工作後影響薪資和錄取的因素不少，不過一旦錄取進入公司，與同事之間談論「薪資」相關話題可就相當敏感了。日前在中國就有一名男子，因為入職飯店不到2個月就偷看了同事的薪資單，被同事發現後向內部主管進行申訴，6天後便遭到公司開除。該名男子心生不滿又告上法院，近日二審判決出爐，再度駁回男子上訴。

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綜合陸媒《新浪新聞》報導，中國一名王姓男子於2018年5月16日入職寧蘇大飯店，沒想到於同年7月2日時，王男卻在未經周姓同事同意下，擅自偷拆對方密封的薪資單，查看同事的薪資。而在周姓同事發現後，保全也立刻調閱監視器查詢發現王男的違規舉動。

▲薪資袋內除了鈔票外，還有紀錄員工的工時、薪資等的薪資條，這些都屬於個人財務隱私。（示意圖／記者顏真真攝）

寧蘇大飯店根據員工手冊內「行為準則嚴重違規章節」第18條規定，認定王男舉動觸犯無端騷擾客人或員工、窺視他人隱私等，於當月8日立即將其開除並通知工會。儘管王男事後透過仲裁委員會申請仲裁，希望繼續履行當時簽訂的工作合約，但同年9月仲裁委員會表示不予以支持，王男不符因五決定告上法院。

一審法院判決認定，王男行為確實屬於窺視他人隱私，寧蘇大飯店作法並無不當，而王男二度上訴指稱，「員工手冊內並無明確指出工資單屬員工『個人隱私』」，以及周姓同事並無法證明王男手上是別人的薪資單；不過法官近日二審開庭表示，薪資單涉及個人財務狀況，王男未經同意擅自拆封與偷窺隱私行為無異，加上公司內部約談王男坦承偷看之舉，全案最終駁回上訴，維持一審判決。（編輯：楊智傑）