晚到先看診？男等90分問「一句」電爆護理師 診間安靜了
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 17:51:07
醫護是一份既辛苦又神聖的工作，但有些人員的行為卻讓人相當傻眼。對此，就有網友抱怨，日前爸爸到醫院回診，掛號號碼為18號，結果一名26號的病患晚到，卻直接被護理師叫進診間，讓爸爸相當傻眼，之後便問一句，讓護理師瞬間沉默不語，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，爸爸日前到醫院回診，一早就坐在診間外等待叫號，怎料26號病患報到後，護理師卻馬上請26號進診間，結果爸爸等了一個半小時後才輪到他，一進診間護理師看到爸爸心情不悅，便說「如果有不開心的地方可以直接說」。爸爸指出，「來回診這麼多次，沒有護士是這樣作業的」，沒想到對方竟回嗆「不是先報到，就可以先看」，爸爸也立刻回應「這個我可以理解，敬老的先拿藥我也都可以理解，但26號比我晚報到，為什麼他可以先看？」結果護理師聽完竟低頭靜默不語。原PO不禁質疑，可能是因為護理師認識26號，所以讓對方先進去，「護理師是喊名字，爸爸去對照診間外的名單，才知道喊的是26號，而且26號並不是敬老」，護理師這樣的行為也讓她疑惑，「這種作業方式到底是護理師個人行為，還是是醫院的風氣？」許多網友看完都建議原PO投訴，「這擺明是護理師的個人行為，建議投訴吧」、「投訴！不然只會惡性循環」、「我覺得這該投訴，敗壞秩序跟風氣」、「護理人員很辛苦，但是也不能縱容老鼠屎的存在」、「人多是一回事，但那個跳號真的很羅生門」、「26號的背景不單純啊」、「等那麼久就算了，重點是還被插隊，傻眼」。（編輯：許智超）