高雄女搭台北捷運嚇呆！「真實理由」曝光 乘客愣：我懂
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 18:46:01
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有女網友指出，自己發現了高雄與台北捷運的差異，文末也好奇提問「有沒有跟我一樣，從南部到台北的人有一樣的想法？」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己發覺搭乘高雄捷運時，通常都不需排隊，然而搭過台北捷運後，卻發現排隊人潮多到爆炸，讓她好奇發問「有沒有跟我一樣，從南部到台北的人有一樣的想法」。問題一曝光，就引來不少人認同直喊，「我也有這種感覺...」、「我也是高雄人，一年看有沒有坐5次捷運」、「高雄捷運根本沒什麼人」、「高雄捷運站與站之間真的隔好遠，跟台北不同」、「台北有捷運方便到爆炸」。但也有人抱持不同看法，直言「路線複雜度差那麼多」、「我在台北，很少坐捷運」、「高雄也排啊！看時間吧」；甚至有網友搞笑留言，「台中捷運到現在還非常的空」、「台中捷運連搭的機會都沒有」、「你有機會可以來看看台中的」、「台中人表示：....」。事實上，高雄捷運曾表示因受疫情衝擊，高捷紅橘線109年日運量13.27萬人次，較108年17.92萬人次衰退25.7%，為高捷105年轉虧為盈後，首次遇到營運虧損。對此，為恢復民眾搭乘信心，高捷除配合政策加強防疫作為，也會特別針對通勤通學族群推出優惠，亦會搭配市府相關觀光行銷政策及高捷自辦大型活動，來逐步恢復離峰及假日運量。（編輯：陳雅雲）
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