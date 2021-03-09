房市／台南南區這條路房貸金額 竟不到300萬
生活中心/綜合報導
2021-03-09 08:00:00
台南房價基期較低，近年在南科及其他建設議題帶動下，漲幅驚人，根據金融聯徵中心統計去年第四季房貸申貸資料，台南市平均授信額度669萬創新高，不過，南區的新建路房貸金額卻僅247萬，堪稱各主要行政區之中最親民路段。在地房仲分析，新建路是南區三大交易熱絡區域之一，以中低總價國宅吸引買方，因多是自住需求且近期銀行貸款條件較為寬鬆，中古國宅仍能貸到75成。
據金融聯徵中心統計，去年第四季台南市全市平均授信額度669萬，創各季新高，其中，南區570萬雖然也創新高，但卻有一條新建路，其平均授信額度僅247萬，鑑估值約335萬，平均核貸成數則有75成，堪稱是全市主要行政區中最親民的路段。信義房屋金華店店長張榮表示，南區三處交易熱區分別是新建路、水交社重劃區、舉喜重劃區（86特區）；相較於水交社與舉喜是新興重劃區，以新推案電梯大樓為主力產品，新建路沿線則多國宅，是這三大交易熱區中房價最親民的區域，穩定支撐南區歷年移轉量。張榮進一步說明，新建路國宅分公寓與電梯兩種，公寓屋齡多超過30年，室內坪數在20坪上下，3樓以下低樓層，總價約300多萬，4、5樓高樓層總價更是落在300萬內，除非經翻修或裝潢，總價則可提升至400至500餘萬，買方主要以工業區藍領族群，或是預算有限的首購族為主，也有部分置產客鎖定這些低總價公寓，翻新後轉手或出租。至於電梯國宅，張榮說，室內約30坪左右的3房平車物件，總價約在680至750萬之間，仍是相對親民的價格，因此預算稍高的首購族，或是當地公寓住戶想換屋，就會鎖定這類物件。張榮表示，雖是中古國宅社區，但因自住客為主，且近期銀行貸款條件較寬鬆，因此南區過去貸款成數至多在7成左右，如今能提升至75成。以總價300萬內公寓國宅來說，等於自備款不用百萬，貸款則約200萬左右，負擔相對較輕鬆。