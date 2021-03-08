婦女節女性半價！男「扮女裝入園」被逮 結局卻皆大歡喜
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 19:09:12
今天是3月8日國際婦女節，而許多店家、樂園都紛紛推出限定優惠，吸引人潮前去消費。不過，就有名男子貪圖半價優惠，竟戴上假髮喬裝成女生，結果在門票區就被工作人員揭穿，但事情的發展卻超乎想像，讓不少網友都驚呼「太扯了」。
根據《網易新聞》報導，大陸一間樂園為了因應3月8日婦女節，推出專屬「女性」門票半價的優惠活動，而一名男子就想貪圖門票優惠，於是他戴上假髮、帽子，還特地擦上口紅喬裝成女生，想不到在門票區就被工作人員識破。男子起初不願意承認，還用低沉的聲音質問「你怎麼證明我不是女生？」甚至要求一旁民眾來評評理，導致圍觀的人潮越來越多，男子只好坦承自己的性別，但遊樂園卻沒有向男子收取全票的費用，反而認為「這事可以當作反面教材」。接著，問男子是否願意當場拍攝短片、還原事發經過，報酬就是讓他以「半價」入園，男子聽到也馬上同意，最後還拍了「一轉身假髮撥掉」的情節，這件事也以皆大歡喜收場。許多大陸網友看完也紛紛回應，「這結局真的是皆大歡喜呢」、「這樂園挺好的，原本讓一個氣沖沖的客人變成下次還會再來光顧」、「這教材可以」、「還來個還原重拍，本色出演」、「沒想到最後是這樣發展，遊樂園也太好了吧」、「這遊樂園原來這麼吸引人呀」、「偽裝得不徹底，應該把能切的都切了」。（編輯：許智超）