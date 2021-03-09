房市／要簽一般約或專任約？關鍵在議價
生活中心/綜合報導
2021-03-09 08:30:00
民眾若想透過仲介公司賣屋，會面臨要簽一般約還是專任約的抉擇，前者有多家房仲服務，甚至可以自售，後者則僅能與單一房仲簽約；專家認為，選擇一般約或專任約各有優缺點，一般約可降低房仲人員不積極的風險，而專任約可望縮短買方猶豫期，並且有利於議價。
一般約為「一般委託銷售契約書」的簡稱，專任約則是「專任委託銷售契約書」的簡稱；一般約即任何人均可取得銷售的資格，而專任約則是授權單一仲介專賣。究竟要簽一般約還是專任約？大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，一般約因多家房仲販售，因此遇到積極度不佳的房仲風險較低，而專任約一簽就是三個月，若是遇到積極度不高的業務，委賣期形同空轉，屋主內心會較焦急，風險較高；若是有信任的業務員可簽專任約，不用跟很多業務打交道，互動單純，若有回報、議價等相關資訊，也不會多頭馬車。信義房屋淡水新市店專案經理許博均表示，一般委任約，除了給其他仲介賣屋，出入人員較複雜外，最大的關鍵是買方屬意此房屋，會四處出價、比價，例如買方可能會至信義房屋出價500萬，再至別的房仲公司出價480萬探詢底價，如此一來價格混亂，若由單一仲介幫屋主把關售價，較有機會談到好的價錢。以實務經驗來看，許博均表示，專任約在網路上的廣告資源較多，公司在銷售力度也會加大，若以相同條件的房屋來看，因買方無法至其他房仲業者探聽價格，因此購屋猶豫期較短。