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警買便當遭插隊！闆娘吐一句「真相暖炸」　4千人被逼哭

編輯中心/綜合報導

2021-03-08 19:54:40

警察
▲一名警察買便當時遭同是員警的客人插隊，沒想到闆娘吐出原因，卻讓不少人暖哭。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
台灣最美的風景是人！新竹一名員警指出，今（8）日穿便服至學校做完宣導後，回程時便到一間便當店買午餐，但隨後亦有另名員警也來點餐，不過店家卻先行將餐點交給對方，然而老闆娘當下立馬解釋原因，讓原PO感動直呼「這種貼心跟尊重，很棒，謝謝你們！」
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原PO於臉書社團《新竹大小事》上發文，表示今日穿便服宣導完犯罪預防跟交通宣導後，回程時就到一家便當店買午餐，但路上卻發現交通隊員警正在處理車禍，當時他判斷現場不需要幫忙，因此選擇按照原計畫去買午餐。
到達便當店點完餐後，原PO透露自己的外帶號碼是29號，當時正輪到25號，所以選擇在旁邊等待。但過不到5分鐘，就來了兩組客人，其中一組就是剛剛正在處理車禍事件的員警，對方也是想來簡單點一個便當，「他點的時候我還四處張望了一下，覺得可能又有人會說警察怎麼可以穿制服買便當，要拍照之類的」。
不過，讓原PO更驚訝的是，當下老闆娘直接將便當先給後面來的警員，讓他在旁目擊十分感動，「還對員警說聲：『辛苦了。』然後轉頭跟我說：『那個警察在執勤，在幫大家做事，所以我就先包給他。』員警也向店長示意說聲謝謝就離開了。」看到老闆娘暖心的行徑，原PO就大讚直呼「我懂，這種貼心跟尊重，很棒。謝謝你們。」
▲老闆娘優先將便當給剛處理完車禍案件的員警，讓原PO十分感動。（圖／翻攝新竹大小事臉書）
▲老闆娘優先將便當給剛處理完車禍案件的員警，讓原PO十分感動。（圖／翻攝新竹大小事臉書）
貼文一曝光，至今已有超過4千人按讚，不少網友也紛紛感動直言，「這個一定要給讚」、「真是暖心的好店家」、「要號召大家拿新台幣修理店家了！」、「簡單的文字，滿滿的感動」、「你們都很窩心……」、「辛苦了！偉大的眾員警，執勤忙碌時，請適時用餐、補充水分、注意自身安全，別讓家人擔心」、「好暖心喔～我以前也常買這一間，警察也是人，也需要吃飯啊！」（編輯：陳雅雲）
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