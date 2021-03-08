媽媽說不適合就離職！網一聽秒揭「暗黑真相」：是故意的
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 21:23:00
不少人在發現工作不適合自己、工作環境不符合期待時，就會選擇離職，再尋找新的工作。近日，就有網友分享，一睡醒就看到公司有個新人提出離職，原因竟是「因為新人的媽媽說不適合」，讓他相當錯愕，貼文一出也引起網友熱烈討論。
原PO日前在《爆廢公社二館》表示，他一睡醒就看到公司群組的第一條訊息，「我媽媽說這裡不適合我，我想離職，下禮拜可以不去上班嗎？等下我媽載我去拿我的個人物品」，他接著透露，這是一位上禮拜才從部隊結訓的新人，「面試完見習一陣子一切看似正常、應對得體，同事們也沒有對他不友善，且互動正常」。原PO也沒想到竟突然殺出一個「媽媽說我不適合」，雖然這讓他相當錯愕，但對方至少有說，並沒有直接搞消失，所以原PO也貼心的給予祝福未來，同時也好奇問「新人離職理由還有什麼更瞎的嗎？」許多網友看完也分享自身經驗，「說附近買飲料，一買2年過去了...」、「跟我說他吃素，不能跟其他吃葷的同事上班」、「上班到一半說家裡電鍋沒關，要回去一下，就沒來了」、「茶水間的咖啡豆太差，影響我做事效率」、「我阿公托夢說這份工作不適合我」、「聽過分店新人離職原因是，店裡有鬼」。不過，也有人認為，新人只是隨便說個理由，實際上是找到一個更好的去處，「若不是媽寶，就是故意搬他媽媽出來當肉盾」、「媽媽只是藉口而已，讓你們以為是媽寶樂得讓他離職」、「故意的吧，聽起來就只是藉口」、「有時候不是勞工問題，也有可能資方」、「有時候可能是公司問題多到讓他連離職理由都懶得想了」。（編輯：許智超）