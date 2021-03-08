等紅燈被搭訕！外送妹「偷瞄一眼」愣了 同行抖爆：啥鬼
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 23:10:44｜2021-03-08 23:15:46
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名女外送員指出，某天騎車在路上等紅燈時，突然被同樣是外送員的司機搭話，然而她看了對方一眼卻相當傻眼，原因曝光後許多同行也嚇壞直呼「這年頭什麼鬼都有！」
原PO於臉書社團《UberEats全台討論區》上發文，表示自己騎車等紅燈時，突然旁邊有人向她搭話直言「今天單量很好吼」。隨後原PO看了對方一眼，發現該名外送員沒有半個外送箱，她本以為對方和她一樣準備下班回家。但她眼尖抓到對方手機還顯示「配送中」，讓原PO嚇壞直呼「啊不就是餐點在車廂裡面！突然有種這頓好臭（雖然不是我在吃）帶大箱跟小箱很難嗎？」貼文一曝光，就引來許多外送員留言，「搞不懂，要賺這錢又怕別人知道，他有做外送，到底面子值多少錢，不要跑好了.......」、「這年頭什麼鬼都有」、「這個外送員太誇張了吧，把我們這些乖乖的外送員放哪裡」、「人不要臉天下無敵耶」、「這種人應該踢出去」、「老鼠屎這麼大顆」。甚至有不少人表示，「我每天出發前都會用酒精濕紙巾擦拭大箱一遍，髒髒包裝食物真的不行......自己也有在點外送，這種根本吃不下去」；也有人建議若看到類似情形，可以善用檢舉功能，「看車牌檢舉」、「讓他先走，再拍他要包含車牌.....檢舉到系統送他上路」、「看到車上沒箱子的檢舉就對了」。（編輯：陳雅雲）