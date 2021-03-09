NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

長髮女深夜「大法師下腰」！男子崩潰湊近看　真相糗翻了

編輯中心/綜合報導

2021-03-09 00:27:14

▲有男子半夜回家時，驚見一名女子在角落「大法師」。（示意圖／翻攝自《@urbank6》推特及《pexels》 ）
▲有男子半夜回家時，驚見一名女子在角落「大法師」。（示意圖／翻攝自《@urbank6》推特及《pexels》 ）
如果把家中不要的雕像亂放，恐怕會引起不必要的誤會。近日，就有名住戶半夜下班回家，經過公寓走廊時，卻看到一名長髮女子，正在角落做出「大法師」的動作，他頓時覺得毛骨悚然，近看才發現是一尊雕像，讓他忍不住直呼「到底是誰放的啊？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合陸媒報導，新加坡大巴窯一名黃姓男子提到，某天晚上下班回家，經過公寓走廊時，驚見一名女子正在做「大法師」的動作，而且女子臉色發青，又不顧男子的呼喚，不斷維持著動作，讓他擔心是不是碰到靈異現象了。
男子最後鼓起勇氣，走近一看才發現那只是一尊真人尺寸的銅像，「不知道到底是誰把雕像放在這裡，而且姿勢這麼不雅觀，夜晚經過難免會嚇到，實在有點可怕」，而經過外媒實地查訪，才知道雕像是屬於住在樓梯口旁的一名50多歲婦人。
▲男子走近一看才發現，那只是一尊真人尺寸的銅像。（圖／翻攝自《@urbank6》推特
▲男子走近一看才發現，那只是一尊真人尺寸的銅像。（圖／翻攝自《@urbank6》推特 ）
婦人透露，雕像是以前朋友送的禮物，原本放在家中充當電視桌子的桌腳，但自從換了新的電視和桌子，家裡就沒有空間可以擺放，所以才暫時放在門外，結果時間一久就忘記去處理，「因為銅像也沒有擋到逃生出口，所以並沒有收到住戶的投訴，但我沒想到它會嚇到別人」。
事後，婦人的女兒也解釋，「由於它重達20到30公斤，母女根本沒有足夠力氣把它搬下樓，只好繼續放在這裡」，目前也已經先用布將銅像蓋上，絕對會盡快想出辦法，將它搬離公寓。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

繼續作答
您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
6.9%93.1%
2021-03-08-2021-03-14

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
12.49%87.51%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀