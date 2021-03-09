長髮女深夜「大法師下腰」！男子崩潰湊近看 真相糗翻了
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 00:27:14
如果把家中不要的雕像亂放，恐怕會引起不必要的誤會。近日，就有名住戶半夜下班回家，經過公寓走廊時，卻看到一名長髮女子，正在角落做出「大法師」的動作，他頓時覺得毛骨悚然，近看才發現是一尊雕像，讓他忍不住直呼「到底是誰放的啊？」
綜合陸媒報導，新加坡大巴窯一名黃姓男子提到，某天晚上下班回家，經過公寓走廊時，驚見一名女子正在做「大法師」的動作，而且女子臉色發青，又不顧男子的呼喚，不斷維持著動作，讓他擔心是不是碰到靈異現象了。男子最後鼓起勇氣，走近一看才發現那只是一尊真人尺寸的銅像，「不知道到底是誰把雕像放在這裡，而且姿勢這麼不雅觀，夜晚經過難免會嚇到，實在有點可怕」，而經過外媒實地查訪，才知道雕像是屬於住在樓梯口旁的一名50多歲婦人。婦人透露，雕像是以前朋友送的禮物，原本放在家中充當電視桌子的桌腳，但自從換了新的電視和桌子，家裡就沒有空間可以擺放，所以才暫時放在門外，結果時間一久就忘記去處理，「因為銅像也沒有擋到逃生出口，所以並沒有收到住戶的投訴，但我沒想到它會嚇到別人」。事後，婦人的女兒也解釋，「由於它重達20到30公斤，母女根本沒有足夠力氣把它搬下樓，只好繼續放在這裡」，目前也已經先用布將銅像蓋上，絕對會盡快想出辦法，將它搬離公寓。（編輯：許智超）