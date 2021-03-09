94歲阿嬤剛過世！他驚見「1遺物」狂掉淚 畫面暖哭全場
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 06:57:32
親人過世之後，留下的遺物總是令人無盡思念。近日，一名網友在臉書社團《爆廢1公社》表示，家中高齡94歲的阿嬤剛過世，家人整理遺物時竟發現「1物品」，被好好保存了30年，他一看瞬間淚崩直呼「不看還好，一看又驚又喜，眼淚狂掉！」
原PO表示，阿嬤上個月過年前被菩薩接走，所以整個過年非常哀痛，難過的說「我好想她，就算過了一個月，還是很想她」，整理阿嬤遺物時，無意間發現一本作業本，「不看還好，一看又驚又喜，眼淚狂掉，這是我小學二年級寒假作業樣子，反正我完全不記得，只是阿嬤收藏得好好的，完全看不出來已放了30多年」。原PO接著指出，自己是阿嬤帶大的，小學二年級下學期才轉去台北，所以這本寒假日記本被阿嬤收起來，裡面全部都是他亂寫的，還有一些塗鴉，他感慨道「這學校現在變得很漂亮，我的小學老師也是我小阿姨小學老師，我想她應該也70多歲吧，重點是我永遠記得這位老師，叫我們每天都要唸佛。謝謝你阿嬤，我好想你，好想你」。原PO最後不捨表示，至今過了一個月，依舊很想阿嬤，每天都看照片說話，才發現阿嬤真的走了，沒辦法回應他了，「我也想她94歲夠了，祝福菩薩接走她，只是她很健康，就這麼突然……」原以為自己可以放下思念，沒想到看到房子沒有阿嬤，講話沒人回應時，還是感到心痛不已。貼文曝光之後，讓一票網友看完感動直呼「拍拍，我阿嬤在我大學時就回天堂了，也是很難過」、「多關心長輩，等你年紀越長越會有感觸」、「我也好想我阿嬤」、「我眼眶紅了；因為我也想我阿嬤了；阿嬤在我生寶寶第10天走的；我也是阿嬤帶大的」、「有一種愛叫阿嬤的愛」、「總想著不想長大，這樣阿嬤就不會變老」。（編輯：賴詠璿）